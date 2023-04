La lite degenera: soccorso 31enne

Aggressione, ieri, poco prima delle 16, a Casalpusterlengo lungo viale Matteotti, la strada che conduce alla stazione. Un 31enne infatti ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto dopo che è scattato l’allarme, ed essere trasportato in codice giallo all’ospedale di Lodi: il giovane sarebbe stato colpito da una ginocchiata al volto. Il diverbio finito in lite a colpi proibiti sarebbe avvenuto tra il ferito ed un altro soggetto. Sul posto anche la Polizia Locale: dal comando di piazza Repubblica, è stato ribadito che si è trattato di una lite per futili motivi e che il ferito è già noto alle forze dell’ordine.