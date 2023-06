La linea “maledetta“ Dodici mesi di ritardi per i pendolari della Milano-Mortara

di Umberto Zanichelli

Dodici mesi consecutivi senza raggiungere lo standard minimo di affidabilità fissato dalla Regione Lombardia. È il ben poco invidiabile “compleanno“ della linea ferroviaria Milano-Mortara, una di quelle in assoluto più utilizzate dai pendolari lombardo e la numero uno in Lomellina con i suoi 18mila viaggiatori che, anche in relazione al mese di aprile, ottenuto un indice di affidabilità del 5,59% contro un massimo del 5%. E tra le cinque tratte regionale che concederanno ancora il “bonus“ ai propri viaggiatori, tre sono in provincia di Pavia. Una situazione, quella dei pendolari lomellini che è stata portata a più riprese all’attenzione degli enti interessati senza tuttavia ottenere, almeno sino ad oggi, riscontri concreti.

"La nostra associazione – spiega Franco Aggio, presidente della MiMoAl, l’associazione che raccoglie i pendolari della linea - da anni ricorda agli amministratori regionali, a Trenord e a Rfi la situazione problematica, che sta diventando disastrosa, della linea ferroviaria Milano-Mortara-Alessandria. Binario unico, problemi ai passaggi a livello e soprattutto convogli vecchi che si guastano spesso sono i nostri problemi quotidiani: ma fino ad inizio giugno non abbiamo avuto risposte o è stato negato che la situazione fosse così grave". "Dal 6 giugno – continua Aggio – ufficialmente per Trenord e Regione Lombardia la Milano-Mortara-Alessandria è una linea con molti problemi che però verranno affrontati con colpevole ritardo. Il problema del binario unico si risolve finanziando integralmente il raddoppio in tempi brevissimi e non con continui rimandi ad anni successivi, su questo tema i parlamentari del territorio e il ministro delle infrastrutture devono attivarsi subito con azioni concrete non con comunicati stampa. Rfi deve dedicarsi a risolvere le criticità dei passaggi a livello e Trenord (e quindi Regione Lombardia, deve finalmente dare un segnale, seppur tardivo, introducendo i nuovi convogli senza nascondersi dietro a problemi tecnici che fino ad adesso non erano mai stati prospettati e che comunque saranno affrontati con colpevole ritardo".

"La Milano-Mortara-Alessandria è utilizzata da diciottomila viaggiatori al giorno – conclude Franco Aggio – ed è rimasta una delle due linee regionali verso Milano, l’altra è la Bergamo-Carnate-Milano, senza convogli nuovi o seminuovi. I viaggiatori e questo territorio meritano più rispetto".