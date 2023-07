La grande simulazione Tutti al campo base dopo l’inondazione tra gru e torri faro

di Paola Arensi

Prima esercitazione nazionale di Protezione civile nel Lodigiano, richiesta e autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si terrà da giovedì a domenica, organizzata dalla Federazione Italiana Ricetrasmissioni CB Servizio Emergenza Radio presieduta da Patrizio Losi, di Casalpusterlengo.

"L’evento nasce per verificare l’addestramento dei volontari ma soprattutto le procedure dei piani di Protezione civile comunali, con particolare attenzione al Piano delle radiocomunicazioni d’emergenza, che ha come centro operativo la Prefettura. All’esercitazione parteciperanno anche numerosi civili, che simuleranno di essere evacuati dalle loro case e riceveranno l’ospitalità al campo, dove vivranno per un giorno e una notte".

La prova di soccorso prevede la simulazione di un evento idrogeologico massiccio, con inondazioni di scantinati e formazione di fontanazzi nei pressi dell’argine maestro del fiume Po, con la successiva evacuazione di alcuni cascinali. Parteciperanno le realtà che assicurano la prima risposta di emergenza a circa 60mila lodigiani, con un parco macchine composto da decine di fuoristrada, camion gru, piattaforme elevabili, carrelli idrogeologici, torri faro di elevata potenza.

"Tutte le attrezzature, insieme a quelle che compongono la colonna mobile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, verranno disposte nel classico campo base al centro sportivo di Ossago dove gli sfollati troveranno 300 pasti all’ora, assistenza psicologica e per animali, eccetera. Il momento conclusivo sarà alle 10 di domenica, con l’ammaina bandiera".