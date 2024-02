La fuga rocambolesca finisce contro il guard-rail

Non si ferma all’alt dei carabinieri e mette in atto una rocambolesca fuga, finita contro il guardrail. Dall’auto sono usciti in due per scappare a piedi, uno è stato arrestato. Erano le 14,30 di domenica quando in territorio di Cicognolo un’auto è stata raggiunta da una pattuglia di carabinieri per un controllo. Quando i militari hanno intimato l’alt al conducente, questi ha accelerato e si è dato alla fuga, mettendo in atto una condotta di guida pericolosa fatta di sorpassi azzardati e passando con il semaforo rosso. Infine il conducente ha perso il controllo della vettura, che ha sbattuto contro il guardrail, rimbalzando sulla carreggiata e fermandosi in mezzo alla strada. Dall’auto sono scappati in due, inseguiti dai carabinieri. Uno dei due fuggitivi è stato intercettato e arrestato. Portato in caserma per l’identificazione, si è scoperto che si trattava di un pluripregiudicato di 41 anni senza fissa dimora e che l’auto era intestata a un residente in un’altra regione. Il 41enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in concorso e messo in guardina in attesa della convalida, mentre il complice in fuga è ancora ricercato.

P.G.R.