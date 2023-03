La figlia ritratta Padre assolto dopo cinque anni

Aveva sempre negato le pesanti accuse della figlia, che poi nel corso del processo aveva ritrattate. Assolto "perché il fatto non sussiste" il padre 48enne, romeno residente a Pavia, denunciato dalla figlia nel febbraio 2018 per maltrattamenti e violenza sessuale, difeso dall’avvocato Fabrizio Aronica. La ragazza era anche scappata da casa, appena 18enne all’epoca della denuncia, ma ancora minorenne quando diceva di aver subìto i presunti abusi per i quali il padre era stato arrestato.

Già a febbraio 2022, chiamata in aula a deporre, la figlia, oggi 23enne, aveva cambiato versione, ammettendo di essersi inventata le accuse perché il padre sarebbe stato con lei troppo severo, rimproverandola per i vestiti succinti e le amicizie con ragazzi italiani. Non era però scontato che i giudici credessero alla versione che poteva anche essere frutto di un’ulteriore coercizione familiare. Invece i giudici le hanno creduto e hanno assolto il 48enne, cinque anni dopo la denuncia.

S.Z.