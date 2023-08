La Croce Verde forma nuovi volontari Aperte le iscrizioni per diventare soccorritori

Far crescere ancora il numero dei volontari attivi per fare fronte ad un crescente impegno soprattutto da quando ai servizi cosiddetti secondari si sono aggiunti quelli di emergenza-urgenza gestiti da Areu. La Croce Verde di Vigevano ha avviato la campagna "Diventa volontario" che prevede la raccolta delle iscrizioni per il corso che prenderà il via il prossimo 14 settembre nella sede dell’associazione. Il corso, che rappresenta il primo livello di formazione dei volontari, si articola su 42 lezioni teorico-pratiche tenute da istruttori certificati. Chi supererà il corso sarà inserito nell’organico e potrà iniziare a maturare le prime esperienze. "Le lezioni – spiegano dall’associazione fondata nel gennaio del 2021 da persone con pluriennale esperienza nel settore che hanno voluto riportare in attività la Croce Verde già attiva in città all’inizio del Novecento – si articoleranno in 42 ore di lezioni in orari serali per creare i minori disagi possibili ai partecipanti". U.Z.