"La città è insicura La sera non usciamo"

"Frequento la quarta superiore presso l’istituto Galileo Galilei di Crema. Ieri mi hanno rubato la bici a scuola, era assicurata con due lucchetti! (era una bici che costava parecchio). Volevo comunicare che non mi sento più sicuro a girare per Crema, anche il sabato sera ho paura a uscire con qualche contante in più nel portafoglio… Questa cosa è inammissibile in una città come la nostra". Non sono poche le testimonianze che affermano che piazza Garibaldi, per esempio, dopo una certa ora è in mano a gruppi di ragazzi che si affrontano e che rendono il posto per nulla sicuro. I furti biciclette sono sempre numerosi, la gente è rassegnata e rinuncia a denunciare. Le forze dell’ordine si vedono girare in auto per la città, molto meno nei quartieri, dove nessuno scende dall’auto, nessuno controlla, nessuno multa le ormai numerose omissioni al codice della strada, partendo dalle soste diciamo così creative. Possibile che vengano rubate biciclette a scuola, che in piazza ci siano ragazzi che intimoriscono altri ragazzi.

P.R.