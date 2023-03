La casa famiglia riapre Inizio con rette agevolate

Il primo aprile alle 11 riapre ufficialmente la casa famiglia Petranca di San Rocco al porto. L’edificio, che è stato tanto rimpianto dai sanrocchini, si trova in via Manzoni ed è stato chiuso da circa un anno. Il sindaco Matteo Delfini aveva spiegato che la dolorosa scelta era stata fatta "per mancanza di personale e per la crisi post Covid". Era stato anche detto che, comunque, lo stabile comunale, anche in caso di mancata riapertura, sarebbe rimasto a disposizione della stessa fascia d’età. Gli ospiti all’epoca erano stati spostati in altre strutture (Caorso e Pieve Porto Morone), mentre oggi il consorzio Obiettivo sociale, che gestiva il servizio, ha deciso di riaprire i battenti. "Nei primi tre mesi garantiremo rette agevolate a tutti, residenti e non" annuncia la direttrice Emanuela Mariani. "Sabato forniremo informazioni a tutti sul servizio e i locali – annuncia la direttrice –. Ci sono fino a 20 posti, chi volesse chiedere assistenza, potrà già farsi avanti". Dal 3 aprile tornano a vivere in paese tre anziani. P.A.