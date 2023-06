La battaglia sull’autovelox "Dispositivo spento, limite a 50"

di Umberto Zanichelli

GAMBOLÒ (Pavia)

Mantenere il limite di velocità a 50 chilometri orari ma disattivare l’autovelox. Oppure mantenere attivo il dispositivo ma innalzare il limite a 70 chilometri orari. È la controproposta avanzata da Elena Nai, ex sindaco di Gambolò ora con Fratelli d’Italia, per tentare di risolvere la questione in considerazione delle decine di migliaia di sanzioni elevate da febbraio a oggi lungo via Lomellina, il tratto di Provinciale che tocca l’abitato di Gambolò.

Una scelta, quella assunta dall’Amministrazione guidata dal leghista Antonio Costantino, giustificata dal numero considerevole di incidenti registrati su quel tratto di strada, rettilineo e con la carreggiata molto larga, che scorre alla periferia del paese.

Proprio il sindaco Costantino, in risposta alle polemiche della minoranza che ha avviato anche una petizione per chiedere l’innalzamento del limite, la scorsa settimana aveva fatto saltare fuori dai cassetti una richiesta di Nai alla Provincia di abbassare il limite a 50 chilometri orari per ragioni di sicurezza.

"Era una richiesta dettata principalmente dall’apertura della nuova Casa di riposo oltre la Provinciale – spiega l’ex primo cittadino – spostata dalla sua collocazione precedente in pieno centro. La Provincia non accettò la richiesta ma nel frattempo erano state realizzate altre soluzioni per garantire la sicurezza, compreso un attraversamento pedonale al semaforo. Mi sorprende che Costantino abbia utilizzato quel documento, che conosceva visto che era il mio vice".

"Questa storia sta diventando stucchevole – replica a stretto giro di posta l’attuale primo cittadino – Ricordo solo che oltre alla Rsa ci sono anche tre supermercati. Io credo che tutta la vicenda sia stata gonfiata ad arte perché Nai è in difficoltà. Da quello che mi risulta non tutti all’interno del suo circolo condividono la linea politica che sta seguendo".