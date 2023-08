L’ “Umon De Vori“ al professor Ferrari

Orio Litta, in occasione della sagra di San Giovanni, patrono del paese, si fermerà per la consegna de “l’Umon De Vori 2023“, la più alta onorificenza civica locale. L’evento è in programma domenica alle 17, in municipio. Il premio sarà consegnato ad Emiliano Ferrari professore e ricercatore universitario oggi residente in Francia. Dopo avere frequentato il liceo Novello di Codogno, si è laureato in Filosofia (Estetica), a pieni voti, all’Università di Milano. In seguito ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia (Storia della Filosofia moderna), con una tesi binazionale svolta tra l’università di Milano e di Lione, in Francia. Dal 2009 si è stabilito definitivamente in Francia, prima a Lione e poi a Parigi. Dopo un’esperienza di insegnamento e ricerca in Sud America (Brasile, Guiana Francese), Ferrari è oggi professore abilitato di filosofia presso l’Académie de Grenoble (dipartimento francese dell’Isère) e ricercatore associato all’Institut de Recherches Philosophiques dell’Università di Lione 3, dove dirige l’Atelier Montaigne, un gruppo di studio su Montaigne e il pensiero moderno. Emiliano, a Orio, ha ancora la mamma Marilena, il fratello Matteo e la sorella Giulia.

"Ritengo che la sagra debba rappresentare momento di riflessione e raccoglimento, ma anche occasione di svago" dice il sindaco Francesco Ferrari. Sabato alle 18 è in programma il pontificale. Nel cartellone anche serate musicali, una mostra fotografica e, lunedì sera, un tombolone. Il 3 settembre poi alle 17 in Sala consiliare saranno inaugurati l’Infopoint via Francigena e la Casa dell’acqua “la fontana del pellegrino”.P.A.