Irruzione nella sartoria Sottratto l’incasso

Chiudono il negozio per la pausa pomeridiana ed ignoti forzano la porta e rubano l’incasso. Furto in pieno centro storico, in via Galilei a Codogno, alcuni giorni fa, ai danni di una sartoria gestita da proprietari di nazionalità cinese: i “manolesta“ hanno trafugato circa duecento euro tenuti nel registratore di cassa e poi sono scappati. La Polizia locale sta indagando ed è sulle loro tracce. Inoltre un 40enne lodigiano è stato denunciato sabato scorso con l’accusa di ricettazione per essere stato trovato in sella ad una bicicletta del valore di 400 euro, trafugata all’esterno della piscina di Codogno. L’uomo è stato pizzicato dalla Polizia Locale fuori dalla stazione ferroviaria. E’ da capire ancora se a lui occorre attribuire anche il furto di una borsetta presso il cimitero codognese ai danni di una donna, avvenuto sempre nella giornata di sabato.