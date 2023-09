Irregolare e senza patente In auto con droga, arrestato

di Mario Borra

Scappa alla vista dei finanziari e viene inseguito, preso giovanissimo pusher. I finanzieri della Tenenza di Casalpusterlengo, nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato a Santo Stefano Lodigiano un 22enne straniero trovato in possesso di circa 78 grammi di sostanze stupefacenti. Secondo quanto appreso, durante un pattugliamento del territorio, i militari hanno intimato l’alt all’autoveicolo il cui conducente non si è fermato, ha pigiato l’acceleratore e si è dato precipitosamente alla fuga ad una velocità molto elevata e con manovre avventate e pericolose.

Ne è scaturito un inseguimento al termine del quale il soggetto è stato fermato anche se ha opposto resistenza alle forze dell’ordine fino alla fine. Una volta ammanettato è stato sottoposto alla perquisizione: all’interno di una borsa a tracolla sono stati trovati di 46 involucri legati a mo’ di caramella contenenti cocaina, per un totale di quasi 33 grammi, oltre ad un panetto di hashish del peso di oltre 45 grammi, ed un telefono cellulare. Il 22enne è stato, quindi, tratto in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre tutte le sostanze vietate e il telefono cellulare sono stati sottoposti a sequestro. Inoltre, sulla sua testa pendeva un precedente provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato al quale non aveva ottemperato.

Ma non solo: il pusher guidava il veicolo senza avere mai conseguito la patente di guida. Pertanto il 22enne è stato pure denunciato a piede libero e dovrà successivamente risponderne in tribunale. Il giorno dopo l’arresto, il 22enne è dovuto comparire davanti al giudice del tribunale di Lodi per il processo per direttissima: per lui è stato disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora nel territorio lodigiano. L’attività di servizio delle Fiamme Gialle casaline, fa sapere il comando di Lodi, si inquadra nell’alveo della costante azione per prevenire e contrastare traffici illeciti e, in particolare, il grave fenomeno illegale dello spaccio di sostanze stupefacenti.