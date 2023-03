Lodi, rivolta contro l'arrivo del ministro Piantedosi: "La Provincia ritiri l'invito"

Il ministro Matteo Piantedosi

Lodi - Monta malcontento in città, per l’annunciato arrivo, lunedì a Lodi, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi annunciato come ospite alla chiusura delle celebrazioni per i primi 30 anni di vita della Provincia di Lodi. L’attuale titolare del Viminale, che era stato prefetto a Lodi dal 29 agosto 2011 al 9 gennaio 2012, è stato invitato a partecipare alle 16,15 alla riapertura del posto di polizia nell’ospedale e poi, alle 17, ad una conversazione a Palazzo San Cristoforo dedicata proprio ai primi sei lustri dell’ente.

Dopo che già mercoledì si erano levate voci di protesta ed erano già stati programmati sit-in contro Piantedosi a seguito delle sue dichiarazioni dopo la tragedia di Cutro, ieri Emanuele Maffi, consigliere provinciale a Lodi dal 1995 al 1999, ha chiesto all’attuale presidente della Provincia Fabrizio Santantonio di ritirare l’invito all’esponente del Governo.

"Sono accaduti fatti apparentemente “lontani” dalla celebrazione di un trentennale in Provincia di Lodi – scrive Maffi nella sua lettera aperta –, ma, in realtà, intimamente legati, non solo all’attività di chiunque agisca, o abbia agito, nella sfera delle istituzioni pubbliche, dovendo tra l’altro farsi spesso carico degli enormi problemi legati alla gestione dei fenomeni migratori, ma anche tali da toccare intimamente e nel profondo ognuno di noi, amministratore pubblico o semplice cittadino. Alla tremenda tragedia di Cutro, l’ennesimo, terribile e insopportabile naufragio, che ha coinvolto il destino di centinaia uomini, donne e bambini in fuga dalla sofferenza, sono seguite intollerabili parole pronunciate successivamente dal ministro Piantedosi ('La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli'). Parole che giudico barbare, prive della minima empatia e che non solo negano la realtà di sofferenza di tanta parte della popolazione mondiale, ma negano il principio stesso di “sopravvivenza“, insito in ogni essere umano".