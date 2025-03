Investito da una vettura. Ciclista lotta per la vita

Schianto tra autovettura e bicicletta, grave un pensionato. L’identificazione dell’uomo, trovato senza documenti, è stata difficoltosa. In serata si è saputo che risiede a Caselle Lurani ed ha 73 anni. L’incidente, le cui cause e responsabilità sono al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuto alle 15.40, sulla strada provinciale 190, nel territorio comunale di Ossago, all’altezza dell’incrocio con la provinciale 107. L’auto guidata da una ragazza ha investito il ciclista. Un urto frontale, l’uomo sbalzato di sella sarebbe ricaduto sul parabrezza della vettura per poi cadere a qualche metro di distanza dalla vettura.

Immediata la richiesta di soccorsi, il 118 è intervenuto con l’automedica di Lodi, un’ambulanza della Croce rossa di Lodi e vista la gravità della situazione, l’elisoccorso di Bergamo. Il settantenne è stato trovato privo di sensi, con diversi traumi a testa, viso, bacino e gambe, rianimato sul posto è stato poi trasportato al Policlinico di Pavia. Lotta per la vita. Portata in ospedale anche la donna che era alla guida dell’auto, contusa e sotto shock. Viabilità bloccata oltre due ore per consentire soccorsi e rilievi.

All’ospedale di Bergamo ricoverato invece un quarantanovenne cremasco che all’alba di ieri mattina nell’affrontare una curva è uscito di strada a Trezzolasco (Cremona). L’auto è finita contro il guard-rail, un impatto violento tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare il ferito dalle lamiere dell’abitacolo.

Paola Arensi