Intrappolata nelle nozze di comodo

Si è sposata per far ottenere il permesso di soggiorno al futuro marito, un pakistano a lei del tutto sconosciuto e che poi ha continuato la sua vita, senza la nuova moglie. Per questo ha preso 5.000 euro e poi otto mesi di reclusione, quando la Finanza ha scoperto la combine. Passato qualche tempo, lei si innamora e vorrebbe sposarsi, ma si è ricordata del pakistano e allora sono iniziati altri guai.

È la storia di una 35enne straniera residente in provincia di Cremona, che inscena un matrimonio di convenienza. Sono soldi facili e lei accetta, ma poi finisce nei guai. Passano gli anni e passa anche la storia, fin tanto che la 35enne incontra l’uomo della sua vita con cui desidera mettere su famiglia. Solo allora si ricorda che lei è già sposata, perché la condanna non ha invalidato l’atto. Quindi si mette alla ricerca del “marito“ per rimediare alla situazione e divorziare.

Così scopre che lui all’epoca dei fatti era già sposato, ma il matrimonio non era considerato valido in Italia perché non riconosciuto. Quindi nozze regolari e valide. Poi scopre che l’uomo, dopo qualche mese di inutili tentativi di metter radici dalle nostre parti, ha preso moglie e figlio e se ne è tornato dalle sue parti. Dove risulta quasi impossibile rintracciarlo. Quindi il nuovo matrimonio d’amore non si può fare. Tuttavia, pare ci sia una scappatoia: la donna si è rivolta a un avvocato che, constatata l’impossibilità di recuperare il “marito“, inoltrerà le pratiche per la separazione in contumacia. Pier Giorgio Ruggeri