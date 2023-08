"Intitoliamo un parco ai “papà“ di Diabolik"

Pubblico omaggio a Diabolik, e ai suoi autori e volti, a Brembio. L’opposizione e in particolare il consigliere Giuseppe Sozzi, appassionato del genere, che nel 2009 aveva organizzato in paese una mostra sui fumetti, chiederà ufficialmente all’amministrazione comunale di dedicare un parco pubblico a due figure collegate al personaggio: il concittadino compianto che disegnò Diabolik e l’amico che ne fu il volto, ossia Luigi Gino Marchesi, autore del volto del ladro in calzamaglia imprimendo su carta i lineamenti dell’amico barista Angelo Gino Polenghi, sempre residente in paese. Quest’ultimo è morto il 29 luglio. Da qui la proposta di Sozzi, già accennata agli amministratori per le vie brevi. Nell’ultima fiera di San Giuseppe di Brembio, Sozzi ha anche aiutato l’associazione Brembiolando a organizzare una mostra su Eva Kant, la compagna di Diabolik del fumetto.