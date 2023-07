Intitolare una via a Silvio Berlusconi La minoranza deposita una richiesta

Eva Pizzi, capogruppo della lista civica “Eva Pizzi sindaco a Lodi Vecchio“, propone al Consiglio comunale di intitolare una via della località all’ ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso. "Lodi Vecchio sarà una fra le prime città in Italia ad intitolare una via a Silvio Berlusconi se il Consiglio comunale approverà la proposta di delibera che ho formalizzato martedì – spiega la proponente –. Analogamente a quanto già avvenuto in questi giorni a Portofino, nel caso in cui l’amministrazione approvasse la proposta, il Comune dovrà chiedere al Prefetto di Lodi la deroga per sorpassare la norma, che prevede passino almeno dieci anni dalla morte, per poter intitolare una strada alla persona scomparsa".

"Al di là dei pensieri di ognuno, è del tutto evidente lo spessore dell’uomo Silvio Berlusconi, che va ben oltre la sfera politica, come testimoniano anche le parole del primo cittadino Osvaldo Felissari, che nell’ultimo Consiglio comunale non ha mancato di onorare la figura del “cavaliere“, ricordandone i meriti nei vari ambiti: imprenditoriale, editoriale, sportivo, oltre quello politico – continua –. Concordo con il sindaco e apprezzo l’intervento fatto in sede istituzionale, ben circostanziato nel merito e non solo limitato a poche parole di rito. Sono certa che, a prescindere dal pensiero politico della maggioranza, l’amministrazione non avrà difficoltà ad approvare la mia proposta". P.A.