Insiste a elemosinare denaro Botte al clochard in centro

Più che una lite, sarebbe

stata un’aggressione. Vittima,

senza conseguenze gravi,

un clochard 57enne. L’altra sera verso le 22 in Strada Nuova, vicino al Fraschini,

i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia

sono stati chiamati da alcuni passanti, che hanno segnalato una lite tra due uomini.

Quando però sono arrivati

i militari e i soccorritori,

sul posto era rimasto solo

il 57enne poi identificato

come clochard. Ha riportato una ferita lacero contusa

al volto, è stato quindi portato in ambulanza al Pronto soccorso del San Matteo,

dove lo hanno medicato

e dimesso. I carabinieri hanno ricostruito quel che era successo, anche se per il reato di lesioni personali, se lievi come in questo caso,

le indagini possono procedere solo su querela di parte.

L’ipotesi prevalente è che

il clochard possa essere stato picchiato dall’altro uomo perché lo aveva importunato con richieste d’elemosina troppo insistenti

e moleste. Una reazione tanto violenta quanto intollerante, grave al di là delle limitate conseguenze fisiche riportate dall’aggredito.

S.Z.