Da Napoli a Codogno, una donazione del cuore per l'associazione “Insieme oltre le onde”

Codogno (Lodi), 28 aprile 2023 – L’associazione “Insieme oltre le onde” di Codogno ha ricevuto l’ennesima donazione del cuore e questa volta da Napoli. Un gesto possibile grazie a una presenza in eurovisione che ha sensibilizzato alcuni dipendenti del ministero dell’Economia e delle finanze, distaccati a Napoli (lavorano alla Corte di giustizia tributaria di primo grado).

Tutto è nato 28 agosto 2022, quando Luca Foletti, presidente del sodalizio che aiuta le famiglie con piccoli colpiti da atresia delle vie biliari (malattia che rende necessario un trapianto del fegato in tenera età), ha partecipato agli European Masters Championships di Roma di nuoto e portato il suo messaggio di speranza sul trampolino. Erano vicine tutte le persone che vivevano le stesse esperienze. "La gara è stata trasmessa in eurovisione e dopo la gara mi hanno chiesto di raccontare la mia storia”.

Gennaro di Napoli, un collega del donatore Salvatore D'Auria, ha parlato all’uomo, prossimo alla pensione, di Insieme oltre le onde e della possibilità di donare al sodalizio il 5 per mille. Il pensionato ha fatto ancora di più e chiesto ai collaboratori di usare i soldi per un eventuale donazione. E così è stato fatto e rimarcato durante la festa di congedo. “Il 9 e 10 giugno sarò a Napoli e spero di conoscerli di persona – anticipa Foletti – . Gli è stata letta, il giorno della festa e incorniciata la lettera che gli ho scritto. Ci ha donato alcune centinaia di euro, rendendoci onorati per questa catena dell’amicizia che si sta allargando” conclude.

"Insieme oltre le onde” ha nel tempo ampliato il proprio impegno: negli ultimi anni si contano consegne di buoni pasto e mesi di pernottamenti a famiglie indigenti, di bambini in lunga degenza, per ospedalizzazioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e all’Ospedale dei bambini di Brescia; sostegno a EosAps, La Casa di Leo, una residenza temporanea, che accoglie famiglie di bambini in cura all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; sostegno a Sigenp Network -Avb, progetto della Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica, per contrastare l’atresia delle vie biliari, ovvero la patologia che è la prima causa di trapianto di fegato pediatrico nel mondo; sostegno a La Casa Famiglia Mater Amabilis di Anzio, che ospita 20 bambini, la cui età è compresa tra i 2 mesi e i 12 anni, con una donazione di giochi, vestiti, mascherine chirurgiche ed altre necessità; promozione della cultura della donazione di organi cellule e tessuti.

“Ogni anno integriamo gli obiettivi solidali, includendo nuove associazioni beneficiarie”, precisa Foletti orgoglioso. Si tratta di un semplice papà che, davanti al trapianto del figlioletto Lorenzo, subito all’età di sei mesi (oggi il piccolo sta bene e frequenta la scuola dell’infanzia), ha iniziato ad allenarsi e a sfidare sé stesso, trovando la stessa forza avuta dal figlio e affrontando traversate come quella dello stretto di Messina e altre prove.

Nel tempo l’associazione è cresciuta e viene costantemente sostenuta da tanti generosi di tutta Italia. In merito alla donazione napoletana, Foletti commenta: “A volte si sentono notizie, date dai telegiornali, con risonanza nazionale. E noi abbiamo ricevuto una donazione simile, quella di un signore napoletano che ha deciso di lasciare a Insieme oltre le onde le ‘mance’ della pensione. Gli siamo molto grati per il nobile gesto, compiuto in uno dei giorni più importanti della sua vita”.