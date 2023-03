Insediamento logistico, via libera dalla Provincia

Sostanziale disco verde della Provincia di Lodi, con la dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, all’insediamento logistico di un magazzino di prodotti alimentari, per la casa e per la persona nel capannone in località Santa Giulitta di Meleti. Il nuovo insediamento di 32 mila metri quadrati dovrebbe comportare l’impiego di 160 addetti, più 15 impiegati e il movimento di circa 150 veicoli pesanti al giorno. Gli enti locali vicini hanno chiesto garanzie sull’impatto viabilistico: l’intesa coi comuni d’ambito (Castelnuovo, Maccastorna, Maleo Cornovecchio e, appunto, Meleti) sarà siglato prossimamente.