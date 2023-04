Inquirenti a caccia dell’arma del delitto

Ieri pomeriggio i carabinieri sono tornati in via Piave, perlustrando i cespugli dietro al distributore di carburante che si trova proprio di fronte al portone della casa del delitto, sottoposta a sequestro penale. Non sarebbe infatti stato ancora trovato il coltello con il quale è stata uccisa la 38enne albanese Anila Ruci. A Scaldasole è arrivato anche il camion degli spurghi, pare proprio per le ricerche dell’arma del delitto, che si sarebbero estese anche ai tombini e gli scarichi, anche se dalla Procura non sono stati resi noti gli accertamenti tecnici disposti per le indagini in corso.