Lodi, 25 settembre 2019 - Tre incidenti in meno di dodici ore. È stato un martedì nero per i lavoratori nel Lodigiano. In poche ore si sono verificati gli episodi, uno dei quali ha rischiato di causare l’amputazione di due dita all’operaio coinvolto. Gli allarmi sono scattati di notte a Tavazzano e la mattina a Massalengo e a Zelo. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dell’Ats per chiarire l’accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza. Il primo infortunio è avvenuto attorno alle 2.50 e ha coinvolto un operaio indiano di 36 anni, S.E., che è stato portato all’ospedale di Lodi per un trauma alla caviglia dovuto a uno schiacciamento. L’incidente è avvenuto in una ditta che produce pallet in via Orecchia, nella zona industriale di Tavazzano. Gli altri due incidenti, invece, sono avvenuti entrambi poco dopo le 11. A Zelo Buon Persico, in una ditta di costruzioni, un 54enne italiano, P.F., ha subito l’amputazione di due falangi della mano sinistra. L’incidente è avvenuto in via Roma. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Croce bianca di Paullo che hanno portato l’operaio ferito direttamente al Maggiore di Lodi.

Quasi in contemporanea, in una logistica situata sulla provinciale 23 di Massalengo, un operaio si è schiacciato tre dita della mano sinistra mentre si trovava al lavoro sul muletto per spostare il materiale all’interno del capannone. L’uomo avrebbe cercato di sbloccare il mezzo mettendo le mani negli ingranaggi. Portato in ospedale, se l’è cavata con 30 giorni di prognosi, ma inizialmente si era temuto che potesse perdere due dita. Secondo i dati Anmil, l’associazione nazionale invalidi e mutilati sul lavoro, in tutta la provincia di Lodi le denunce per gli infortuni sul lavoro nel 2018 sono state 2.935, quasi il 2% in più rispetto al 2017 quando gli infortuni erano stati 2.880. Quest’anno, invece, è stato maggio finora il mese nero con un morto e cinque feriti gravi. In prefettura è stato istituito un tavolo permanente e il prefetto Marcello Cardona ha chiesto a tutte le istituzioni di collaborare per aumentare i controlli nelle aziende e informarlo ogni tre mesi.



L’Anmil di Lodi lunedì dalle 10 sarà davanti al Pirellone per protestare contro gli infortuni sul lavoro. "Da anni denunciamo che soprattutto nelle logistiche del nostro territorio mancano gli strumenti per garantire la sicurezza dei lavoratori - afferma il presidente di Anmil Lodi, Tiziano Giffanti -. Posso dire però che non è sempre colpa dei datori di lavoro. Quello che manca è la formazione dei dipendenti che lavorano nelle aziende di logistiche e che siglano contratti a tempo determinato, anche per pochi mesi. Anche i ritmi alti e i tempi di preparazione sono rilevanti".