“Incubo” bilancio di previsione Igiene urbana, il conto è salato

di Mario Borra

Il costo del servizio di igiene urbana continua a salire, ma il Comune è riuscito a disinnescare la “bomba“ degli aumenti o comunque a limitare al massimo gli adeguamenti per famiglie e utenti non domestici. Il passaggio dell’argomento in Giunta, lunedì pomeriggio, è propedeutico al voto finale in Consiglio comunale nel contesto del bilancio preventivo. Nel confronto tra 2022 e 2021, mantenere il servizio di raccolta rifiuti e igiene ambientale è costato circa 132 mila euro in più e l’amministrazione comunale del sindaco Francesco Passerini è comunque riuscita a gestire il possibile aumento su tutte le categorie merceologiche e sulle famiglie, attingendo alla spesa corrente oltre 100 mila euro. "Uno sforzo importante di cui andiamo orgogliosi – spiega il primo cittadino –. Il fisco “leggero“ è un nostro obiettivo e abbiamo garantito che gli aumenti dei costi non si ribaltassero sui cittadini". Per le utenze non domestiche il drenaggio di risorse comunali ha permesso di lasciare sostanzialmente inalterata la tariffa mentre per due categorie, autorimesse e magazzini e attività artigianali, ci sarà una diminuzione del 6% rispetto alla Tari dell’anno scorso.

Per le famiglie, le tariffe restano invariate anche se, in alcuni casi, qualche piccolo adeguamento ci sarà, che però per il Comune non va nemmeno di pari passo con gli aumenti Istat. "Per esempio per una famiglia di tre persone con un appartamento di 100 metri quadrati il ritocco sarà di sette euro l’anno" spiega. Aumento dell’8%, indice Istat, invece per il servizio di assistenza domiciliare (31 utenti): rimane a costo zero per l’utenza chi ha un reddito fino a 6mila euro, mentre le altre fasce, il ritocco verso l’alto sarà tra i 20 e i 50 centesimi all’ora. Aumento anche per le rette mensili di frequenza dell’asilo nido anche se in questo caso il balzello è del 5%, tre punti in meno dell’adeguamento Istat (pari all’8%), sia per le tariffe a tempo pieno che part time. Per la fasce più elevate l’aumento andrà dai 27 ai 35 euro mentre per quelle più basse tra gli 11 e i 12 euro. "L’applicazione dell’adeguamento è sotto il 5%, così possiamo partecipare al bando asili gratis regionale" ha ribadito il vicesindaco Raffaella Novati.