Incrocio pericoloso: arriva una rotatoria

Finalmente prende forma la rotonda all’ingresso del paese che toglierà l’incrocio a raso nel punto di connessione tra il tratto di provinciale 126 e la provinciale 206, nei pressi del cimitero. Una zona pericolosa con una curva a gomito che da tempo si attendeva potesse essere messa in sicurezza. Esulta la minoranza in Consiglio comunale che, con l’esponente della lista Civica per Senna, Gianmario Molinari, sottolinea "l’importanza di un’opera che si attendeva da anni". L’aspetto particolare è che il rondò è una conseguenza indiretta dei lavori di realizzazione della tangenziale alla via Emilia a Casalpusterlengo: infatti per alimentare il cantiere, è stato acceso disco verde all’ex cava di riserva nei pressi del cimitero di Senna, ma, in subordine all’approvazione, è stato chiesto all’operatore della cava di costruire la nuova rotonda anche perchè, in sede di domanda di riattivazione, era stato ribadito che il volume del traffico di autoarticolati sarebbe stato di circa 128 al giorno. Saranno movimentati 470 mila metri cubi.