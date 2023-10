"Incontro alla Decrescita: Nuovi Asili Nido in Provincia di Lodi"

Nei prossimi dieci anni, fino al 2033, lo scenario prefigurato da Istat è di un calo persistente della popolazione giovanile dagli zero i 14 anni in provincia di Lodi: dal 13.2% di oggi si arriverà all’11.4%. Gli over 65 invece dovrebbero crescere dal 22,4% del 2023 al 26,8% del 2033. Ma la Bassa ha voluto andare in controtendenza, sfidando la decrescita e puntando a costruire nuovi asili nido: sono infatti diversi i progetti concretizzati in questi mesi approfittando dei fondi Pnrr a cui i comuni hanno attinto a piene mani.

A Caselle Landi, nei giorni scorsi, è stato inaugurato (nella foto) il micronido per bimbi da zero a tre anni aperto negli spazi di via Garetti mentre sono in corso gli iter amministrativi per la costruzione ex novo di un nido a San Fiorano in via Negri ed a Maleo in via Iseo. A San Fiorano, la nuova struttura, che prevede una parte interna di 130 metri quadrati e una esterna di 92 metri quadrati, contempla un investimento, con risorse del Pnrr, di 456 mila euro. Sempre con fondi del Pnrr (550 mila euro), si realizzerà una nuova mensa per la scuola materna. A Maleo invece sono già stati appaltati i lavori (a breve la consegna) di realizzazione della struttura per bimbi da zero a tre anni con un esborso di 928 mila euro, sempre con risorse Pnrr, senza contare la ristrutturazione della mensa della scuola primaria e dell’infanzia di Viale Italia per oltre 500 mila euro. Investimenti corposi, dunque, nella speranza che possano servire per dotare i comuni di nuovi servizi ed incentivare una crescita demografica. Ad esiste il paradosso di diversi comuni (Caselle Landi, Corno Giovine, Maccastorna, Maleo, Meleti, San Fiorano e Santo Stefano Lodigiano) che continuano a pagare per l’asilo nido "Dietro l’Angolo", ricavato in un’ala del municipio di Cornovecchio, che non esiste più da anni: in pratica 60 centesimi per abitante per coprire i costi del miglioramento strutturale attuato con un contributo Frisl nel 2007.