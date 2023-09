Incontri per i giovani. Successo all’esordio

Sold out per la prima serata del progetto “On life“: connessi alla vita. L’oratorio San Luigi di Codogno, dove Commissione Pari Opportunità e Gruppo Scout (Agesci) hanno proposto l’iniziativa, domenica si è presto riempito di adolescenti ma anche di adulti. Per il tema “Bisogni e dubbi. Gli adolescenti ne hanno?“ c’erano don Manuel Forchetto (nuovo prete del San Luigi) e il parroco monsignor Iginio Passerini ("Iniziamo stasera incontri che sono una grande opportunità per i ragazzi" ha detto). Si tratta di approfondimenti, su tematiche giovanili proposti col loro linguaggio. Al termine apericena. Il relatore era don Marco d’Agostino, sacerdote cremonese che dell’assistenza ai giovani ha fatto il proprio stile di vita. P.A.