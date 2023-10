Incidente sul lavoro in raffineria. Investito dal getto di olio bollente. Grave operaio rimasto ustionato

Fiammata dal camion, operaio ustionato precipita da due metri di altezza. Paura, alle 11.30 di ieri alla Itelyum Regeneration di Pieve Fissiraga, per l’operaio 44enne U.M., dipendente di una ditta esterna. L’uomo era arrivato nella ditta per caricare una cisterna, ma qualcosa è andato storto ed è finito in ospedale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dell’Agenzia di tutela della salute e dei carabinieri della compagnia di Lodi, il 44enne avrebbe aperto il boccaporto superiore della cisterna. È accaduto, ha fatto sapere Itelyum "nelle fasi iniziali del carico di un’autobotte di prodotto finito (base lubrificante), non pericoloso, a temperatura ambiente, quando l’autista è stato investito da vapori fuoriusciti dall’autobotte, provocandogli ustioni sull’avambraccio sinistro e (per una caduta dall’alto del mezzo, di circa due metri, ndr) contusioni attutite dal corretto funzionamento del sistema anti-caduta. Per l’uomo, rimasto sempre cosciente, si è reso necessario un ricovero urgente. È stato soccorso dall’automedica di Lodi e dagli operatori della Croce rossa di Lodi che, dopo avergli prestato le prime cure sul posto, lo hanno accompagnato all’ospedale Niguarda di Milano per un accertamento più approfondito.

Sul posto sono presto arrivati anche gli esperti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con un’autopompa e un’autoscala, per mettere in sicurezza la cisterna e l’area. "I soccorsi sono stati immediatamente attivati sia interni che esterni e l’autista è stato trasportato all’ospedale – ha ribadito l’azienda –. Sono in corso gli accertamenti in merito all’accaduto per individuare le cause".