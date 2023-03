Incidente Maleo, due auto si scontrano e finiscono nel fosso: ferito 27enne

I carabinieri (foto archivio)

Maleo (Lodi), 2 marzo 2023 – Schianto tra due auto, le vetture finiscono nel fosso e una si ribalta completamente. E’ successo alle 18.30 di oggi, giovedì 2 marzo 2023 a Maleo, nel Lodigiano, lungo la strada provinciale 27.

L’incidente è stato rilevato dai carabinieri della compagnia di Codogno, impegnati a ricostruire dinamica e responsabilità. Per consentire i soccorsi, nel frattempo, è stato anche necessario bloccare la tratta e si sono cerati incolonnamenti nell’ora di rientro.

Il soccorso sanitario ha mandato sul posto l’automedica e due ambulanze della Croce rossa di Codogno e della Croce Casalese. Invece il 115 ha fatto intervenire i vigili del fuoco. Un ragazzo di 27 anni è stato accompagnato per le cure all’ospedale di Cremona. Accusava traumi diffusi ma, dalle prime notizie, per fortuna, non correrebbe pericolo di vita.