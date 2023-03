Incidente sul lavoro a Borgo San Giovanni, 35enne precipita in un cantiere: ricoverato

L'uomo ha riportato diversi traumi

Un uomo di 35 anni è caduto da tre metri di altezza in un cantiere di Borgo San Giovanni, in provincia di Lodi. L’uomo stava lavorando in via Padre Pio e ha riportato un trauma cranico, un trauma al torace e uno a un braccio.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma sul posto sono presto arrivati i sanitari dell’automedica di Lodi e di Pavia e un’ambulanza della Croce bianca. Intanto i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competenti in materia di infortunio sul lavoro e i carabinieri, si sono messi a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il ferito è stato accompagnato, in codice giallo, al policlinico San Matteo di Pavia.