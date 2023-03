Lodi, schianto e ribaltamento: paura nel piazzale della stazione

L'incidente in stazione a Lodi

Lodi, 13 marzo 2023 – Scontro tra auto sul piazzale della stazione ferroviaria di Lodi, ferite due donne. L'incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia, ha viste coinvolte una 23enne e una 43enne che, per fortuna, nonostante la brutta dinamica, non corrono pericolo di vita. Una delle vetture, dopo l'impatto, si è ribaltata su un fianco. Non ci sono terzi coinvolti ma, vista la posizione in cui è avvenuto lo scontro, ci sono stati disagi finché le auto sono state rimosse. Ad occuparsi di estrarre una delle due coinvolte, di mettere in sicurezza la scena e i mezzi, hanno pensato i vigili del fuoco, mentre un'ambulanza della Croce Bianca accompagnava al pronto soccorso cittadino le persone coinvolte.

Zelo Buon Persico

Il secondo incidente ha coinvolto un camion con rimorchio finito contro una barriera ed è avvenut, a Zelo Buon Persico, sulla strada provinciale 16. Il mezzo pesante era alimentato a GNL (gas naturale liquefatto). Il conducente non si è ferito ma i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza la zona in attesa dell’arrivo del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico chimico radiologico) del Comando di Milano per le verifiche del caso. Secondo quanto si è appreso, il mezzo pesante ha fatto tutto da solo e nello scontro si è verificata una perdita di gas che poi è stato fatto bruciare in sicurezza, come da procedure.