Lodi, 2 giugno 2019 - Auto ribaltata in città, due feriti. Nella notte un 19enne e un 53enne sono stati soccorsi in via Campania a Lodi Vecchio. I due feriti, che per fortuna non correvano pericolo di vita, si sono ribaltati con una jeep accusando traumi diffusi.

Le cause della carambola sono al vaglio dei carabinieri. La vettura, rimasta con le quattro ruote al cielo, è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Occupava la carreggiata e di conseguenza è stato momentaneamente interdetto il traffico. Non ci sono state però pesanti conseguenze sulla viabilità per via dell'orario notturno. I due passeggeri sono stati soccorsi dall'auto medica e da un'ambulanza della Croce rossa di Lodi e accompagnati per le cure all'ospedale Maggiore del Capoluogo di provincia.