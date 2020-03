Lodi, 9 marzo 2020 - Un’auto medica impegnata nell’emergenza sanitaria di questi giorni è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Lodi. E purtroppo con gravi danni nella parte frontale, tanto da renderla momentaneamente inutilizzabile. Tre veicoli, tra cui il mezzo del 118, si sono scontrati in viale Milano, all’altezza dell’incrocio con viale Minoia e della concessionaria Peugeot.

Le responsabilità dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale che è intervenuta con la polizia locale per rilievi e per la gestione del traffico. I mezzi, infatti, in parte occupavano la carreggiata. Uno è finito addosso a uno spartitraffico con insegne. Sono rimasti feriti in modo lieve tre uomini di 33,35 e 68 anni e una donna di 52 anni. Li ha soccorsi un’ambulanza della Croce rossa di Cremona e accompagnati per le cure al pronto soccorso cittadino.