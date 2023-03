Incidente a un tir alimentato a gas, arriva il nucleo Nbcr dei pompieri

Camion si scontra e perde gas, arriva la squadra speciale dei pompieri per recuperarlo e mettere in sicurezza l’area. Alle 7.20 di ieri un camion con rimorchio, che viaggiava a Zelo Buon Persico, è finito contro una barriera stradale. Un impatto, avvenuto in piena ora di punta, dovuto a cause sconosciute. La macchina dei soccorsi si è attivata sulla provinciale 16. Il conducente, per fortuna, è rimasto illeso, ma i vigili del fuoco del comando di Lodi sono dovuti intervenire con più mezzi per mettere in sicurezza il “bisonte“. Il mezzo pesante era alimentato a GNL (gas naturale liquefatto). Ed è presto arrivato anche il Nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) del Comando del 115 di Milano per le verifiche del caso. Il mezzo pesante ha infatti perso gas. La fuoruscita che è stata intercettata e mandata in torcia a bruciare. In sostanza, si è stato scaricato il serbatoio e il gas è stato fatto bruciare con torce apposite. Quindi la provinciale è stata liberata. P.A.