Lodi, 12 agosto 2020 - Ubriaco al volante tampona un'automobile e guida fino al centro storico di Lodi. Poi, abbandona la sua vettura, visibilmente danneggiata, sotto la Prefettura e se ne va a piedi.

Il fatto è avvenuto martedì. L'uomo, un romeno di 35 anni, era talmente su di giri che, appena fermato dalla polizia, ha dichiarato di non ricordare nulla dell'incidente. Il suo tasso di alcol nel sangue era quattro volte il limite consentito. Il 35enne è stato denunciato per fuga a seguito di sinistro, oltre che per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.