Inchiesta Consorzio Casa Zero, 6 persone indagate, 12,4 milioni di buco e 622 creditori

L’inchiesta sul Consorzio Casa Zero va avanti. Sul registro degli indagati sono state iscritte sei persone: si tratta di Alberto Botter, 38enne fondatore e amministratore di fatto del Consorzio Casa Zero; Fabio Casarin, 48enne milanese, legale rappresentante di diritto della società; Massimiliano Mattiazzo, 55enne trevigiano, libero professionista con il compito di asseveratore.

A loro si sono aggiunti anche altri tre professionisti, due ingegneri e un consulente del lavoro: il direttore dei lavori Andrea Pillon, 52enne di Conegliano; l’asseveratore Giorgio Feletto, 40enne anche lui di Conegliano; Daniela Pacelli, 55enne trevigiana. Nel mirino degli inquirenti un buco da 12,4 milioni con 622 creditori (60 cremaschi) a battere cassa.

Sono i primi numeri relativi all’udienza per la liquidazione giudiziale del Gruppo Zero, azionista per quasi il 50 per cento del Consorzio Casa Zero, realtà che si era occupata di effettuare i lavori di ristrutturazione di abitazioni private garantendo i benefici del Superbonus 110%. Lavori che però o non sono stati effettuati o sono stati lasciati a metà, creando un effetto a catena che ha mandato in tilt la società di Nervesa della Battaglia (Tv) e tutte quelle a lei collegate, lasciando centinaia di committenti con il cassetto fiscale svuotato e l’abitazione da ristrutturare ancora in alto mare. Con lo spettro che l’Agenzia delle Entrate, a conti fatti, finisca per chiedere loro il mancato incasso da parte dello Stato. A scaglioni di 150 ogni ora e mezza, il giudice Bruno Casciarri ha ricevuto il 20 giugno tutti coloro che hanno presentato l’insinuazione nello stato passivo.

"Purtroppo siamo sicuri che entro otto anni l’Agenzia delle Entrate verrà a bussare alle nostre porte – ha dichiarato Adriano Micoli, uno dei truffati – Abbiamo bisogno di una salvaguardia da parte del Governo che ci tuteli su questo fronte".

Pier Giorgio Ruggeri