Incendio notturno a Sant'Angelo Lodigiano, quattro persone evacuate e diffida dall'utilizzo dell'immobile.

Incendio notturno in un appartamento, evacuate quattro persone e diffida dall’utilizzo dell’immobile. È il bilancio del rogo scoppiato, per cause sconosciute, alle 23 di mercoledì sera in una cascina di via Paolo VI a Sant’Angelo Lodigiano. La combustione, che è stata spenta dai residenti con un estintore e poi raffreddata dai vigili del fuoco del distaccamento volontario locale e del comando provinciale di Lodi, sul posto con due autopompe serbatoio e un’autoscala, ha interessato il primo piano.

Sono rimasti coinvolti alcuni elettrodomestici e oggetti di uno dei locali dei tre immobili di quel livello dove, per poter rientrare, ora i proprietari dovranno ripristinare gli impianti e mettere tutto in sicurezza. Per evitare rischi, infatti, gli interessati si sono spostati in un altro punto della cascina. Il fumo ha invaso tutte le abitazioni senza, per fortuna, intossicare nessuno. Non ci sono stati feriti. Alla notizia della combustione, sono presto arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lodi.

P.A.