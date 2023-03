Incendio nella logistica Dhl Bruciati bancali colmi di cartoni

di Mario Borra

Una dozzina di bancali stracolmi di cartoni hanno preso fuoco, ieri pomeriggio, poco prima delle 16, nel perimetro dell’hub logistica Dhl di Livraga all’interno del polo industriale: decine di quintali di materiale erano stati stoccati sotto una maxi tettoia esterna che dà sulla zona retrostante la ditta non distanti dal portone d’ingresso del magazzino. Una enorme nuvola di fumo nera e densa si è subito alzata in cielo visibile a diversi chilometri di distanza e il fuoco, alimentato anche dal forte vento che ha sferzato la zona per tutta la giornata, è divampato in fretta. L’allarme interno alla ditta è scattato immediatamente seguendo un preciso protocollo anti incendio: sul luogo del rogo infatti si sono attivati subito gli operatori interni mentre la chiamata è stata subito inoltrata al 115. Sul posto sono state allertate diverse squadre dei vigili del fuoco che sono arrivate dal comando di Lodi dai distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano per arginare il furioso incendio: le fiamme, che hanno bruciato anche della componente in plastica, infatti avevano già raggiunto la copertura del deposito esterno e annerito le pareti bianche e gialle della Dhl, sito aperto dal 2021 che si estende su 50 mila metri quadrati.

Tutti gli operai si sono riversati nel piazzale esterno per ragioni di sicurezza e l’attività è stata temporaneamente sospesa. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Casalese per un uomo che avrebbe avvertito alcuni sintomi da intossicazione, ma fortunatamente non è stato necessario il ricovero. I pompieri hanno evitato che le fiamme intaccassero anche il magazzino interno: se ciò fosse avvenuto infatti il disastro sarebbe stato oltremodo grave. Le operazioni di spegnimento del maxi rogo si sono protratte per tutto il pomeriggio, fino in serata: il materiale combusto è stato attentamente smassato con dei mezzi dell’azienda e quindi bagnato per evitare che altri focolai potessero essere alimentati. Porzioni di cenere portate dal vento sono finite addirittura nei cassonetti di qualche ditta vicina e sul tetto e dunque i pompieri hanno dovuto visionare con l’ausilio dell’autoscala per scongiurare rischi che l’incendio potesse allargarsi.