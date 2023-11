Si incendia il "fungo" fuori da un locale: medicate tre persone

Lodi, 26 novembre 2023 – Si incendia la stufa per riscaldare i clienti, tre persone finiscono in ospedale. Paura, nella prima serata di domenica 26 novembre 2023, per un imprevisto capitato all’esterno di un locale di via Volturno a Lodi. Alcuni clienti stavano bevendo un aperitivo all’aperto, riscaldati da una stufa esterna a fungo.

Ma improvvisamente qualcosa è andato storto e la bottiglia piena di gpl, utilizzata per alimentare l’impianto, ha preso fuoco. Tre persone sono rimaste coinvolte nella combustione anche se, per fortuna, nessuno è in pericolo di vita. Non c’è stato invece alcun danno alla struttura. I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, hanno presto spento il fuoco e messo in sicurezza l’area. Sul posto, intanto, è arrivata anche una volante inviata dalla Questura.

I soccorritori hanno visitato due ragazzi di 27 e 28 anni e una 27enne. Poi, chi ha avuto bisogno di cure, è stato trasferito con un’ambulanza della Croce rossa di Lodi, all’ospedale Maggiore del Capoluogo. Ora si cercherà di chiarire le cause di quanto accaduto