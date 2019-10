Castiraga Vidardo (Lodi), 15 ottobre 2019 - Fumo e fiamme nell'ex cartiera di Vidardo, torna la paura. Nella notte I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant'Angelo e Casale, con i colleghi del comando provinciale di Lodi, sono intervenuti nella ex fabbrica abbandonata con un'auto pompa e due auto botti. All'interno dell'ex stabilimento, dove questo genere di allarme viene dato spesso, a volte c'è anche chi accende falò per scaldarsi e bivaccare. Questa volta invece sono stati trovati tre piccoli focolai, acceso da ignoti con carta e radici e presto spenti dai pompieri. Sono stati i passanti a segnalare il rogo. Sul posto anche i carabinieri che ora cercheranno di chiarire l'accaduto. Il pronto intervento ha evitato conseguenze pesanti per la struttura e non ci sono stati feriti.

