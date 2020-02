Cavenago (Lodi), 19 febbraio 2020 - Incendio in un’abitazione, danni al tetto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo sono intervenuti in via Molteni a Cavenago. E’ stato infatti segnalato un incendio, le cui cause sono ora da accertare.

Il fuoco, con la colonna di fumo visibile a distanza, ha presto lambito buona parte del tetto di una villetta. I pompieri, sul posto con autobotte e autoscala, hanno quindi immediatamente aggredito le fiamme per ridurre il pericolo. Il rogo quindi è stato arginato. Non ci sono feriti o intossicati.