Lodi - La catasta di legno che componeva le colonne dell'ex Cattedrale vegetale di Giuliano Mauri è andata a fuoco. Un maxi incendio è scoppiato oggi all’alba in via Ferrabini. I vigili del fuoco del Comando di Lodi, chiamati dai residenti allarmati, sono giunti con autopompa e autobotte poco dopo le 5 del mattino per domare il rogo divampato dove un tempo sorgeva la Cattedrale vegetale. Le fiamme alte in cielo e visibili a distanza almeno per un paio d’ore. Il rogo ha interessato per qualche metro anche l'area intorno alla recinzione che raccoglieva il legno accatastato.

Duro il lavoro dei pompieri lodigiani fino allo spegnimento avvenuto dopo le 7. Ora si indaga per capire le motivazioni. Le operazioni per cercare di capire da dove è divampato l'incendio sono in corso. Al momento, sul posto ci sono gli agenti della polizia che stanno effettuando i rilevamenti. Della catasta di legna, che era circondata da una recinzione, rimane quasi niente: nella recinzione che racchiudeva i legni delle campate della vecchia Cattedrale vegetale di Lodi è rimasto solo qualche resto di tronco annerito dal fuoco. A poca distanza rimane, intatta, la seconda catasta.

Non c'è pace per l'opera postuma di Giuliano Mauri, l'artista lodigiano, famoso in tutto il mondo, scomparso nel 2009. Il suo tempio naturale ha resistito poco più di due anni, ma è rimasta nel cuore di tanti lodigiani e non. Per la Cattedrale vegetale di Lodi, che doveva essere il simbolo del Lodigiano per Expo 2015, i primi crolli sono datati 2018. Intanto, resta vivo il progetto per la rinascita dell'opera postuma dell'artista lodigiano. Gli eredi di Giuliano Mauri, uniti nell'associazione guidata dalla nipote Francesca Regorda, insieme a Andrea Cancellato, presidente di Federculture, sindaco di Lodi dal 1980 al 1990 ed ex direttore della Triennale di Milano, stanno lavorando da mesi alla realizzazione di una nuova Cattedrale vegetale in un altro punto, sempre a ridosso della sponda dell’Adda. Un’intuizione suggestiva che permetterà ai visitatori di immergersi in un percorso naturale alla scoperta dell’opera d’arte.