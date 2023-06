Sant’Angelo Lodigiano, prendono fuoco gli elettrodomestici di un appartamento: evacuate quattro persone

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 15 giugno 2023 – Fuoco divora gli elettrodomestici di un appartamento, evacuate quattro persone. L'incendio è divampato, per cause in fase di accertamento, in via Paolo VI a Sant'Angelo Lodigiano, in una cascina. Erano le 23 di ieri, mercoledì, quando hanno preso fuoco alcuni elettrodomestici e alcuni oggetti di uno dei tre appartamenti della struttura ubicati al primo piano.

All’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con due autompompe serbatoio e una autoscala, dal distaccamento volontario locale e dal comando provinciale di Lodi, l'incendio era già stato spento. I residenti, quattro persone, subito evacuate per evitare pericoli e intossicazioni, scoperta la combustione l'hanno subito "aggredita" con un estintore e sono riusciti a limitare i danni. I pompieri hanno quindi lavorato per raffreddare la zona coinvolta e arieggiare i locali al primo piano. Tutti e tre gli appartamenti, anche se il rogo, per fortuna, ne ha interessato solo uno, sono stati infatti invasi dal fumo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lodi. I pompieri hanno quindi diffidato dall'utilizzo dell'abitazione, fino al ripristino degli impianti, rimasti coinvolti nell'incidente.