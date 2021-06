Crespiatica - Si incendia un capannone che produce inchiostri, vigili del fuoco a lavoro. Nella notte tra il 31 maggio 2021 e il 1 giugno 2021 i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti di Sant’Angelo e Casale sono intervenuti, poco dopo la mezzanotte, in via delle Industrie a Crespiatica. E’ stato necessario lavorare con un’autopompa, un’autoscala, tre autobotti, la vettura del funzionario e un buon numero di vigili per aggredire il rogo che ha travolto, per cause al momento da accertare, il capannone.

Bruciavano alcuni fusti contenenti solventi e parte del tetto. Le fiamme sono state spente con non poco lavoro e non si è ferito né intossicato nessuno. Salvo la parte di struttura lambita dal fuoco, il resto del capannone è per fortuna rimasto agibile. L’intervento è durato circa tre ore. Paola Arensi