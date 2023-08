In piazza Silvabella ripianati gli avvallamenti Ma ora i pedoni cadono per le aiuole rialzate La piazza Silvabella di Pavia è stata rinnovata, ma alcune aiuole rialzate in porfido hanno causato cadute pericolose per i pedoni. Una 73enne è finita al Pronto Soccorso. Cartelli volanti per segnalarne la presenza.