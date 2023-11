"In piazza per Giulia e le altre". In migliaia rispondo all’appello

Per Giulia e per tutte le altre donne uccise dall’inizio dell’anno a oggi. Per dire basta a quella lunga scia di sangue che non si ferma (l’ultimo femminicidio risale a ieri) "Non una di meno" è scesa in piazza gridando la propria rabbia. "Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima" hanno ripetuto citando il testo di Cristina Torres-Cáceres, un’architetta e attivista femminista peruviana. In Italia dal primo gennaio sono state uccise 106 donne nel 55-60% dei casi per mano di partner o ex. A Pavia il centro antiviolenza Liberamente nel 2022 ha accolto 397 donne, il 70% delle quali italiane. Nei primi sei mesi 2023, invece, sono state 159 in linea con l’anno precedente. In tutta la provincia, nel 2022, sono stati 795 i casi di violenza seguiti dalle operatrici anche dei centri di Vigevano e di Voghera oltre a quello di Pavia. "L’appello che lanciamo - ha detto l’assessore alle Pari opportunità Mara Torti - è di non denunciare l’oppressione di uomini che esercitano la violenza nell’ambito di relazioni affettive. Ne abbiamo parlato molto perché anche i giovani si comportano in modo violento". E proprio dai giovani si partirà domani quando si terrà un’intera mattinata di riflessione con attori della compagnia In Scena Veritas e la lettura teatrale di brani tratti dal libro “Risveglio di una donna“ di Filomena Creta, docente di Scienze naturali del liceo Cairoli di Pavia. Verrà successivamente presentata la brochure “Respect Women“, a cura del dipartimento di scienze del Sistema nervoso e del comportamento dell’Università e alle 20,30 il Politeama ospiterà anche lo spettacolo teatrale, diretto da Valeria Perdonò, intitolato "Facciamo finta di niente dai…".