In casa 40 chili di hashish Scatta l’arresto

Aveva 40 chili di hashish in casa e quando la polizia ha perquisito la sua abitazione e li ha trovati, per lui si sono aperte le porte del carcere. È uno dei nove individui arrestati ieri per spaccio di stupefacenti nelle province di Torino, Brescia, Cremona e Prato nell’ambito dell’operazione denominata “Moby Dick“. L’indagine condotta dalla polizia piemontese, con l’avallo dei colleghi di Cremona e Brescia e Prato, era scattata due anni fa. La polizia ha indagato su un vasto giro di droga che arriva dall’estero e poi viene smistata a Torino. Le ricerche hanno portato a identificare sei persone nel capoluogo piemontese, e a puntare gli occhi anche su un pregiudicato pakistano di 30 anni residente a Crema. All’alba di venerdì la polizia è entrata nella casa del pakistano e lì ha trovato 40 chili di hashish, pronta per essere portata a Torino. Sono state eseguite altre perquisizioni e alla fine saranno 60 i chili di hashish trovati, ai quali si aggiungono anche due chili di cocaina e 60mila euro, frutto della vendita di droga. Otto persone sono finite in carcere e una ai domiciliari.

P.G.R.