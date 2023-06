Lodi, imprenditori legati e picchiati senza pietà: arrestati tre feroci rapinatori

È bastato un dettaglio, un appiglio a cui i poliziotti della Questura di Lodi si sono aggrappati per risolvere quella che sembrava una rapina “perfetta”. Il blitz era stato organizzato due anni prima nei dettagli e portato a termine con ferocia il 23 gennaio scorso da tre malviventi, due italiani ed un cittadino albanese, all’interno di un appartamento nel complesso residenziale di via Ungaretti, alla “spina verde” di Lodi, con una coppia di imprenditori titolari di una azienda operante nel settore dei cosmetici della zona sud di Milano malmenata senza pietà, legata con scotch e fascette da elettricista con l’obiettivo di rubare denaro contante, orologi e gioielli di valore.

I tre però sono finiti nella rete della giustizia e sono stati arrestati in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Lodi. Uno dei tre banditi, però, è stato “tradito” da un fissatore esterno applicato sulla tibia della gamba sinistra, segno che aveva subito senza dubbio un intervento chirurgico nei mesi precedenti. Un piccolo particolare quindi immortalato dalle telecamere interne dell’abitazione sul quale la squadra mobile ha cominciato a lavorare alacremente visto che non potevano scorgersi i volti della banda completamente oscurati da passamontagna.

Sono quindi iniziati molteplici accertamenti compiuti presso il Ministero della Sanità con l’obiettivo di acquisire i dati di quelle persone che avevano subìto interventi di quel tipo e che hanno permesso, tra le decine di dati forniti, di risalire ad un 35enne di origine albanese operato in una struttura sanitaria di Torino, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. I successivi servizi di pedinamento hanno poi consentito di individuare con certezza l’uomo come uno degli autori materiali della rapina poiché indossava i medesimi capi di abbigliamento e aveva applicato lo stesso fissatore sulla caviglia.

Piano piano è emersa la struttura dell’organizzazione che aveva pianificato il colpo e sono stati delineati i ruoli di altri due complici, italiani, anche loro pluripregiudicati per reati contro il patrimonio che hanno svolto un importante ruolo organizzativo: il primo, residente in provincia di Lodi, aveva avuto il compito di acquisire informazioni sulle vittime, sul loro tenore di vita, sui luoghi da loro frequentati e sulle loro abitudini, passate poi all’altro “basista”, residente in provincia di Miano, il quale poteva vantare importanti agganci non solo nel mondo criminale milanese e del nord Italia ma anche con ambienti criminali del meridione. Altre due persone, un italiano ed un cittadino romeno, sono indagate poiché ritenute coinvolte con un ruolo di supporto nella rapina.

Ieri mattina, in Questura sono stati ricostruite le fasi del blitz criminoso ma nello stesso tempo è stato sottolineato l’orgoglio per un importante risultato investigativo che ha risolto un caso "senza precedenti a Lodi". Durante le fasi dell’arresto e delle perquisizioni sono stati rinvenuti circa 20 mila euro in contanti, un’arma comune da sparo completa di munizioni ed alcuni degli indumenti utilizzati durante la rapina.