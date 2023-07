Imprenditore siciliano Funerale con i botti

Polizia e carabinieri, in divisa ma anche in borghese, hanno seguito ieri nella frazione Motta Vigana di Massalengo il funerale di Stefano Catanzaro, 61 anni, imprenditore siciliano da anni residente in terra bassianea. Ad attirare l’attenzione dei residenti sono stati i tanti fuochi d’artificio sparati nel corso del corteo funebre, oltre alle decine di palloncini bianchi liberati alla fine della funzione religiosa. Mentre era in corso il funerale, su Massalengo è passato ripetutamente un elicottero a bassa quota che ha fatto alzare gli occhi al cielo ai residenti, ma si trattava soltanto di un velivolo in servizio per il controllo dei gasdotti. Tra il 2013 e il 2014 la Dda di Milano aveva svolto indagini anche sul ruolo di Stefano Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Esperanza“ ma non era stato condannato. Il pm Alessandra Dolci aveva chiesto per Catanzaro, sempre nel 2014, la misura della sorveglianza speciale per tre anni e mezzo ma il Tribunale di Lodi l’aveva rigettata dopo che i difensori dell’imprenditore avevano contestato la mancanza del requisito della pericolosità sociale.