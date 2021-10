Tragica scoperta nel canale Muzza a San Martino in Strada, dove dall'acqua è affiorato un corpo senza vita. Il cadavere sembra essere stato immerso nell'acqua per diversi giorni, tanto che è subito apparso difficile accertarne l'identità. Secondo gli inquirenti, potrebbe trattarsi di Carlo Mammarella, l'imprenditore scomparso sei giorni fa dalla sua casa di Lodi. L'uomo sarebbe dovuto essere presente a un appuntamento di lavoro nella sua azienda di Brugherio. Appuntamento a cui non si è mai presentato. La Volkswagen Golf di Mammarella era stata ritrovata tre giorni fa regolarmente parcheggiata nei pressi della cascina Sesmones di Cornegliano Laudense lungo lo stesso canale. Le ricerche di polizia di Stato e vigili del fuoco sono scattate dal giorno stesso della scomparsa. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria e nei prossimi giorni sarà effettuato il riconoscimento che svelerà l'identità dell'uomo ritrovato.



