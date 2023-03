Impianto di biometano Nasce il Comitato del No

A Maleo si è costituito il Comitato “Biometa…NO!“ con l’obiettivo di supportare l’Amministrazione comunale nel contrastare la nascita dell’impianto di biometano che dovrebbe sorgere a Cascina Nuova "e sta ottenendo le autorizzazioni in un lungo iter". Il referente del sodalizio è Giuseppe Milani, che spiega: "I malerini sono profondamente contrari alla realizzazione di questo impianto, che porterà nel nostro paese circa 60mila tonnellate di rifiuti l’anno e sorgerà a soli 500 metri dal centro abitato. Il comitato ha a cuore l’ambiente e la salute, il suo scopo è fiancheggiare il Comune nell’ostacolare la realizzazione dell’impianto".

"Maleo è già un paese martoriato dal punto di vista ambientale, basti pensare alla discarica, la cui bonifica è tuttora in corso. Non sappiamo quali saranno i veri benefici di questo impianto, di sicuro ne varrà della salute e del benessere di tutti i cittadini del nostro territorio, non solo di Maleo. Ogni giorno transiteranno camion di rifiuti e non potremo aprire le finestre per la puzza nauseabonda prodotta dall’impianto".

P.A.